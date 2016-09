Oschatzer wird zur Gastromeile Zwei Kneipen haben schon geöffnet, nun ist ein Café geplant. Kehrt die Straße zu ihrem alten Glanz zurück?

Änne Stange will das Café Gemüsetorte in der Oschatzer Straße eröffnen. Derzeit sammelt sie dafür Geld und ist auf der Suche nach einer geeigneten Fläche. Sicher ist sich die 35-Jährige: Die Oschatzer wird wieder lebendiger. © Christian Juppe

Änne Stange weiß genau, was sie will. Wenn die 35-Jährige an die Zukunft denkt, füllt sich das kleine Café in der Oschatzer Straße mit Leben: Ein kleines Bistro mit Tischen und Stühlen, ein paar Barhocker an der Theke und ein Kuchenbuffet. Im Hintergrund macht die Kaffeemaschine leise Geräusche. Doch damit die Visionen bald Wirklichkeit werden, fehlt noch eine Kleinigkeit. Genauer gesagt: Rund 7 000 Euro und ein Raum.

Das eigene Café ist für die Dresdnerin ein lange gehegter Wunsch. Wirklich konkret wurde er, als Stange mit ihrem zweiten Kind in Elternzeit ging. „Warte nicht, bis du 50 bist.“ Dieser Satz ihres Vaters war letztlich der entscheidende Stein des Anstoßes. Nun sammelt sie online Geld, um das Mobiliar bezahlen zu können. 15 000 Euro sind ihr Mindestziel. Parallel ist sie auf der Suche nach geeigneten Räumen. Eines ist klar: Es soll die Oschatzer Straße sein. „Ich bin in der Nähe groß geworden und wohne seit Kurzem auch wieder hier“, sagt die gelernte Restaurantfachfrau und Betriebswirtin. In Pieschen fühlt sie sich heimisch. Doch eines fehlt ihr dort noch: „Bislang holen sich die meisten ihren Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen oder fahren in die Neustadt“, sagt Stange. „Ein nettes und gemütliches Café gibt es eigentlich nicht.“ Dabei würde sich das ihrer Meinung nach in dem Viertel, in dem überwiegend junge Familien wohnen, anbieten. Doch nicht nur Selbstgebackenes wird im „Café Gemüsetorte“ auf der Speisekarte stehen. Mittags soll es auch kleine Snacks wie Salat aus dem Glas oder Hörnchen mit Gemüsefüllung geben.

Dass sich das Gebiet rund um die Oschatzer Straße zurzeit zu einer kleinen Gastromeile entwickelt, freut die zweifache Mutter. Angst vor der Konkurrenz hat sie nicht wirklich. „Mein Konzept ist anders als bei den Gastronomen, die kürzlich eröffnet haben“, sagt die angehende Unternehmerin. „Ich denke, dass wir uns gegenseitig bereichern können.“

Erst im Juni hatte nahe der Ecke zur Bürgerstraße der „Jess-Pub“ aufgemacht. Dort gibt es neben kühlen Getränken eine Speisekarte mit Gerichten aus aller Welt und vor allem zahlreiche Aktionen: Flying Tapas am Mittwoch, Übertragungen von Fußballspielen und regelmäßige Live-Musik. Nur zwei Monate zuvor hatte es direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Neueröffnung gegeben.

In dem kleinen Laden an der Ecke Oschatzer/Bürgerstraße wurden bis Ende 2015 französische Spezialitäten verkauft. Nun ist dort das „&Rausch“ zu Hause – tagsüber Café und abends Kneipe. Bislang wird das von den Anwohnern gut angenommen, fast immer sind die Räume gefüllt. Die neuen Eigentümer Lorenz Köhler und Christoph Radtke – beide in der Gastroszene keine Unbekannten – hatten sie rund einen Monat lang umgebaut. Entstanden sind drei Gasträume: Im Erdgeschoss gibt es eine Theke, das Obergeschoss ist ein spartanisch eingerichteter Raucherraum und die Kellerbar wird für Feiern genutzt.

Viele Läden stehen noch leer

Kehrt die Oschatzer Straße wieder zu ihrer einstigen Pracht zurück? Zu DDR-Zeiten war sie eine der beliebtesten Flaniermeilen in Dresden: Fachgeschäft reihte sich an Fachgeschäft, von überall kamen die Kunden zum Einkaufen. Eine, die sich noch ganz genau an diese prunkvollen Zeiten erinnern kann, ist Lolita Kliemann. 2007 hat sie einen kleinen Eisenwaren-Handel übernommen, der sich nunmehr seit 110 Jahren in der Oschatzer Straße hält. Kliemann hat die einstige Shopping-Meile zu Ausbildungszeiten häufig besucht. Der jetzige Zustand macht sie traurig: „Wer Jahrzehnte nicht da war, ist erschrocken“, sagt die Händlerin. Denn immer mehr Läden in der Straße stehen frei. „Ich habe das Gefühl, dass die Vermieter kein Interesse daran haben, sie an kleine Händler zu vermieten.“

Dieses Gefühl kennt auch Änne Stange. Ihr ideales Objekt hat sie eigentlich schon gefunden, mit dem Vermieter der leerstehenden Gewerbefläche im Haus Nummer 16 auch bereits gesprochen. Der signalisierte eigentlich Interesse, lässt aber seit einiger Zeit nichts mehr von sich hören. Stange hofft, dass die Verhandlungen letztlich trotzdem ein gutes Ende nehmen werden. Und vielleicht kann sie mit ihrem „Café Gemüsetorte“ bald zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Oschatzer Straße wieder ein Stück ihrer einstigen Pracht zurückgewinnt.

Geld sammelt Stange noch bis Monatsende unter: www.99funken.de/gemuesetorte

