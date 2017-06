Ortswehrleiter beklagt Missstände bei der Feuerwehr Marcus Thiel kritisiert mangelndes Mitspracherecht der Ortswehren und das Sicherheitskonzept.

© Symbolfoto: dpa

Die Stadtverwaltung muss reagieren, wenn die Nossener Feuerwehr und ihre Einsatzkräfte in den Ortsteilen handlungsfähig und gut koordiniert bleiben sollen. Dieser Forderung hat der Ortswehrleiter der Ziegenhainer Feuerwehr Marcus Thiel jetzt Nachdruck verliehen. Erste Mängel bei der Arbeit seien bereits zu beobachten und dürften nicht ignoriert werden. So sei das Mitspracherecht der leitenden Mitglieder der Ortswehren bei der Erstellung des Bedarfsplans für den Brandschutz nicht gegeben. Des Weiteren, kritisiert Thiel, seien seit dem Wegfall der Rettungsleitstelle Meißen im Jahr 2015 die Vorschläge der Orts-Feuerwehren nicht umgesetzt worden.

Die schlechte Koordinierung machte Thiel an einem Beispiel fest. So seien während eines Einsatzes der Feuerwehr auf der nahe gelegenen Autobahn alle Wehren alarmiert und eingesetzt worden – außer den räumlich am nächsten gelegenen aus Wendischbora und Deutschenbora. Darüber hinaus sieht Thiel bei den Ortswehren Sicherheitslücken und übt Kritik an der Stadtwehrleitung, da hier ab Juni erneut Ehrenamtliche ihre Tätigkeit beenden. Explizit für die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr wünsche er sich mehr Unterstützung durch die Stadtverwaltung, so Thiel. Er ist seit 2006 Wehrleiter der Ziegenhainer Feuerwehr. Im gleichen Jahr wurde auch das Gerätehaus eingeweiht. Seit Februar vergangenen Jahres verfügt die Ortswehr über ein Digitalfunkgerät.

