Ortswehrchef zieht ernüchternde Bilanz

Die Werbeaktion von Klingenberger Verwaltung und Pretzschendorfer Feuerwehr hatte bisher kaum Erfolg. Rund 30 Männer im Ort zwischen 18 und 30 Jahren waren angeschrieben worden, sich für die Ortsfeuerwehr zu engagieren. Pretzschendorfs Wehr beklagt einen Mangel an Einsatzkräften. Ortswehrleiter Mike Mayer schlug Alarm. Vor allem tagsüber gebe es nicht mehr ausreichend Feuerwehrleute vor Ort.

Daher erhielten in einem ersten Werbeschritt jüngere Männer im Ort eine Einladung für einen Informationsabend zu Bedeutung, Arbeit und Ausgaben der Freiwilligen Wehr. Grundlage waren Einwohnermeldelisten der Gemeinde. Offenbar fielen schon ein paar Leute aus dem Raster, die ihren Wohnsitz in dem Klingenberger Ortsteil haben, aber dort gar nicht wohnen.

Zu dem Infotreffen im Gerätehaus kamen vier Gäste. „Sie waren interessiert, bis jetzt habe ich jedoch noch keine positive Rückmeldung bekommen“, sagt Mayer. Er will in einem nächsten Schritt bei Leuten aus anderen Feuerwehren anfragen, die tagsüber in Pretzschendorf arbeiten, ob sie im Notfall dort aushelfen würden. (SZ/skl)

zur Startseite