Ortsvorsteherin wiedergewählt Mindestens ein Jahr wird Helga Busch noch Kommunalpolitik machen. Ihr größtes Anliegen ist der Spielplatz.

Helga Busch wurde erneut zur Ortsvorsteherin von Knobelsdorf gewählt. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Waldheim. Einstimmig wurde Helga Busch erneut zur Ortsvorsteherin gewählt. Zumindest für ein Jahr. „Ob ich nach dem Jahr weiter mache, steht noch in den Sternen“, so Helga Busch. „Konkrete Pläne habe ich für das kommende Jahr nicht“, erklärte Busch gegenüber dem DA. „Mir ist vor allem wichtig, dass die gefassten Beschlüsse ordentlich umgesetzt werden.“

Ihr besonderes Augenmerk gilt dabei der Erweiterung des Spielplatzes neben dem Kindergarten. „Ich will auf jeden Fall noch, dass die Erweiterung des Spielplatzes in die Puschen kommt“, sagt die frisch gewählte Ortschaftsvorsitzende. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Die Geräte sind schon bestellt und zum Teil auch schon geliefert. Jetzt müssen sie nur noch aufgebaut werden. Damit die Kinder schon im Sommer spielen können.“ Im Jahr 2011 wurde Helga Busch zum dritten Mal in das Amt des Bürgermeisters gewählt, sei 2013 amtiert sie als ehrenamtliche Ortsvorsteherin in Ziegra und Knobelsdorf. (DA/an)

