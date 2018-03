Ortsvorsteherin von Ziegra wiedergewählt Bis zur nächsten Kommunalwahl im nächsten Jahr bleibt Helga Busch in ihrem Amt.

Helga Busch bleibt bis zur Kommunalwahl im kommenden Jahr Ortsvorsteherin von Ziegra. © Archiv

Ziegra. Helga Busch bleibt bis zur nächsten Kommunalwahl im Frühsommer nächsten Jahres Ortsvorsteherin von Ziegra. Der Ortschaftsrat hatten die 67-Jährige in offener Wahl am Dienstag bestätigt. „Ich war allerdings die einzige Bewerberin“, sagte Helga Busch. Sie war im Frühjahr 2011 zur Bürgermeisterin von Ziegra-Knobelsdorf gewählt worden und hatte nach Eingemeindung der verschiedenen Ortsteile nach Döbeln und Waldheim als Ortvorsteherin in Ziegra und Knobelsdorf weitergearbeitet. In der vergangenen Woche war sie schon vom Ortschaftsrat in Knobelsdorf wiedergewählt worden.

Bei der Kommunalwahl 2019, die möglicherweise am 26. Mai mit der Europawahl stattfinden wird, werden Stadt- und Ortschaftsräte neu gewählt. Die Aufgabe der neuen Ortschafträte ist dann, einen Ortsvorsteher oder eine Ortsvorsteherin neu zu wählen.

