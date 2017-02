Ortsvorsteher weist auf Gefahr hin In den Ortsteilen gibt es viele Teiche. Hans-Jürgen Ritschel hat Bedenken, dass Kinder diese betreten könnten.

Am Ottewiger Feuerlöschteich muss kein Schild aufgestellt werden. Denn die Gemeinde hat das Gewässer seit Längerem einzäunen lassen. © André Braun

Es sind Ferien. Bei den teilweise zugefrorenen Teichen könnten Kinder auf die Idee kommen, diese zu betreten, um Schlittschuh zu laufen. Diese Bedenken äußerte Ortsvorsteher und Gemeinderat Hans-Jürgen Ritschel zur Ratssitzung. Die Eisschicht sei nicht so dick, dass sie tragen könnte. Deshalb wollte er wissen, ob die Gemeinde in der Pflicht ist, auf diese Gefahr hinzuweisen – eventuell Schilder aufzustellen sind. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) beauftragte die Ordnungsbedienstete der Gemeinde, sich die Teiche anzusehen und wenn nötig, Maßnahmen einzuleiten.

„Mit geht es nicht um den Teich in Schlagwitz. Die zwei Kinder, die im Ortsteil wohnen, habe ich belehrt“, so Ritschel. Er äußert seine Bedenken vor allem wegen dem Gewässer in Rittmitz. Bei ihrer Kontrolle hat die Ordnungsbedienstete festgestellt, dass dieser Teich nicht zugefroren ist, auf ihm sogar die Enten schwimmen. „Aber es gibt auch Gewässer, die gefroren sind. Nicht alle gehören der Gemeinde“, so Petra Teichert vom Ordnungsamt. Sie verweist darauf, dass die Gemeinde nicht für die Sicherung der Teiche zuständig ist. Hier sind die Eltern gefragt, die die Aufsichtspflicht haben. „Wir können die Gewässer nicht so absperren, dass niemand, nicht einmal versehentlich diese betreten kann“, so Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. Auch er appelliert an die Eltern, mit den Kindern über die mögliche Gefahr zu sprechen. Weder in den Gemeinden Ostrau/Zschaitz-Ottewig noch in der Stadt Hartha ist ein Teich nur Nutzung als Eislauffläche freigegeben.

„In Zschochau bestand der Wunsch, dass wir den Zu- und den Ablauf des Feuerlöschteiches abriegeln, sodass der Teich zufrieren und als Eislauffläche genutzt werden kann. Das ist jedoch nicht möglich“, so Petra Teichert. In diesem Ortsteil ist sogar ein Schild „Betreten verboten“ aufgestellt worden. Ob das Kinder allerdings beachten, kann niemand sagen. In Ottewig hat die Gemeinde den Feuerlöschteich eingezäunt. Doch das ist schon seit nach der Wende so. „Früher wurde das Gewässer rege zum Baden genutzt. Die Form eines Bassins lädt förmlich dazu ein“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Deshalb habe man sich vor längerer Zeit einschlossen, den Teich einzuzäunen. Vor zwei oder drei Jahren sei der Zaun erneuert worden. Der Bürgermeister weist auch noch einmal auf die Aufsichtspflicht der Eltern hin. (DA/je)

