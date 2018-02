Ortsvorsteher gegen neue Vorfahrtsregel

Die bestehende Vorfahrtsregelung an der Kreuzung Kohlenstraße/Burgker Straße soll bleiben. Das fordert Ortsvorsteher Thomas Käfer aus Kleinnaundorf. „Wenn die Burgker Straße in Richtung Dresden abbiegende Hauptstraße wird, erhöht sich der Verkehr in Kleinnaundorf“, begründete er. Auch werde dann der Verkehr aus Richtung Dresden nach Bannewitz ausgebremst. „Zudem ist die Verbindung Burgk-Kleinnaundorf versetzt angeordnet. Mit einer abbiegenden Hauptstraße erhöht sich dort die Unfallgefahr“, schätzt Käfer.

Die Stadt prüft derzeit, dort eine abbiegende Hauptstraße einzurichten, um Staus am Burgker Berg, wo auch Busse fahren, zu verhindern. Entscheiden kann die Stadt die neue Regelung allerdings nicht allein. Zuständig ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Derzeit ist die Kohlenstraße als Vorfahrtsstraße ausgeschildert. Deswegen kommt es immer wieder zu Wartezeiten an der Burgker Straße. Nach Käfers Einwendungen in der Stadtratssitzung erklärte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU), man nehme die Argumente zur Kenntnis und werde diese prüfen.

