Ortsverwaltung ändert die Sprechzeiten Sprechstunde in Birkwitz-Pratzschwitz ist am Montag. Im Sommer muss man aber Auskünfte andernorts einholen.

Außer Montagnachmittag gibt es in Birkwitz-Pratzschwitz keine allgemeine Sprechstunde. © Symbolbild: SZ

Die Ortsverwaltung im Pirnaer Ortsteil Birkwitz-Pratzschwitz wird im Juni sowie in den Sommerferien ihre Sprechzeiten ändern. Einwohner können den Ortsvorsteher Dieter Fuchs persönlich am 12. und 26. Juni, jeweils von 16 bis 18 Uhr, sprechen. Die allgemeine Sprechstunde im Ortsamt findet sowohl im Mai als auch im Juni, jeweils montags von 15 bis 18 Uhr, statt. Während der Sommerferien vom 3. Juli bis zum 4. August gibt es hingegen gar keine Sprechstunden. In dieser Zeit steht die Stadtverwaltung Pirna für Fragen zur Verfügung. (SZ/mö)

