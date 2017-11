Ortsverbindung wird repariert Die Straße zwischen dem Leisniger Hasenberg und Meinitz wird hergerichtet und bekommt ländliches Wegebaupflaster.

Leisnig. Die Straße zwischen dem Leisniger Hasenberg und Meinitz wird in Zukunft vielleicht häufiger genutzt. Bislang war der schlechte Zustand der Ortsverbindung für manche Kraftfahrer ein Grund, auszuweichen und einen Umweg zu fahren.

Das ist demnächst nicht mehr nötig. Die Mitarbeiter der Andrä Straßen- und Wegebau GmbH haben inzwischen damit begonnen, die Straße herzurichten und ländliches Wegebaupflaster einzubringen. Der erste Abschnitt zwischen dem Hasenberg und dem Waldstück ist bereits erledigt. Ab dieser Woche ist der nächste Abschnitt vom Wald bis Meinitz an der Reihe, teilte Bauamtsleiter Thomas Schröder in der vergangenen Woche mit. Bis auf Restarbeiten sollen die Instandsetzungen bis Freitag erledigt sein, so der Amtsleiter.

Die Straße hat bei den Starkniederschlägen 2013 größeren Schaden genommen. Besonders in Bachnähe hatten sich danach immer wieder nasse Stellen gebildet, war die Fahrbahn aufgeweicht. Der jetzige Ausbau soll das verhindern. Die Reparaturen kosten rund 130 000 Euro und werden aus dem Flutfonds finanziert. (DA/sig)

