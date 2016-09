Ortsverbindung wird freigegeben Wenn die letzten Restarbeiten erledigt sind, wird die Trasse zwischen Ohorn und Hauswalde freigegeben.

Kräftig gebaut wurde in den letzten Jahren an der Verbindung zwischen Ohorn und Hauswalde. Jetzt ist sie fertig, ein neuer Radweg ebenso. © Archivfoto: René Plaul

Über vier Jahre lang war die Straße zwischen Ohorn und Bretnig-Hauswalde mit Unterbrechungen immer wieder eine Baustelle. Nun kann der Verkehr wieder ungehindert rollen. Endlich wird mancher Anwohner sagen. Am Freitag wird die Trasse offiziell freigegeben und gegen 13 Uhr ein Band feierlich zerschnitten. Derzeit laufen nur noch ein paar Restarbeiten an Böschungen und am Pflaster zum Beispiel.

Rund 2,5 Millionen Euro investierte der Kreis in die 3,4 Kilometer lange Trasse. Wobei der Freistaat den Bau mit erheblichen Fördermitteln unterstützte. Mit dem dritten Bauabschnitt schließe der Kreis die Neugestaltung der Trasse zwischen den beiden Dörfern ab. Die Straße wird jetzt auch von einem Radweg begleitet. Dabei geht es dem Landkreis als Bauherrn um die Schulwegsicherheit. Radtouristen sind jetzt natürlich ebenfalls sicherer unterwegs. Für den Hochwasserschutz wurden Regenwasserkanäle im Bereich Buschmühle verlegt, um das Wasser von den Hügeln zu bändigen. (SZ)

