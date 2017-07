Ortsverbindung ab Montag voll gesperrt Zwischen den Tharandter Ortsteilen Kurort Hartha und Spechtshausen wird die Straße saniert. Autofahrer müssen eine Umleitung nehmen.

© Symbolbild/ Egbert Kamprath

Autofahrer müssen sich in den nächsten Tagen auf eine neue Baustelle einstellen. Im Auftrag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird ab Montag, dem 17. Juli, die Kreisstraße zwischen den Tharandter Ortsteilen Kurort Hartha und Spechtshausen bis einschließlich zum 4. August voll gesperrt. Die Kreisstraße wurde in der Vergangenheit immer nur notdürftig geflickt. Ab der Einmündung Parkstraße in Kurort Hartha bis zur Einmündung Mühlweg in Spechtshausen erhält die Fahrbahn nun endlich eine neue Deckschicht. Mit den Arbeiten wird die Chemnitzer Verkehrsbau GmbH beauftragt. Nach Angaben des Pirnaer Landratsamtes belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 94 800 Euro. Finanzielle Unterstützung kommt zu 90 Prozent über die Richtlinie Kreisstraßen- und Brückenbau vom Freistaat Sachsen. Da die Kreisstraße nur unter Vollsperrung saniert werden kann, ist eine Umleitung für den Verkehr über Tharandt, Fördergersdorf und Pohrsdorf nach Spechtshausen ausgeschildert.

