Ortsumfahrung wird gesperrt Ein schwerer Unfall bei Putzkau soll in der nächsten Woche nachgestellt werden. Wann genau, hängt vom Wetter ab.

Ein schwerer Unfall bei Putzkau soll in der nächsten Woche nachgestellt werden. © dpa

Putzkau. Autofahrer in Richtung Neustadt müssen in der kommenden Woche damit rechnen, dass die Ortsumfahrung Bischofswerda/Berthelsdorf in der Zeit zwischen sechs und acht Uhr kurzzeitig gesperrt wird. Auf Anordnung des Landgerichtes Görlitz ist für den Zeitraum zwischen dem 27. Februar und 4. März eine Vollsperrung des Abschnittes zwischen Putzkau und Oberottendorf/Rückersdorf vorgesehen. Gesperrt wird die Straße nur an einem Tag, um einen schweren Verkehrsunfall zu rekonstruieren. Wann das sein wird, entscheidet sich kurzfristig in Abhängigkeit vom Wetter. Nachgestellt werden soll ein Unfall beim Abbiegen, der sich am 8. Februar 2014 bei Putzkau ereignete, sagte Gerichtspräsident Friedrich-Leopold Graf zu Stolberg am Freitag auf Anfrage.

Nach SZ-Informationen wollte eine damals 22 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw nach links in Richtung Putzkau abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der 32-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos und ein dreijähriges Kind wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von 30 000 Euro. Nun soll ein Ingenieurbüro im Auftrag des Gerichtes prüfen, inwiefern die Sichtverhältnisse, vor allem die tief stehende Sonne, das Geschehen beeinflusst haben. (SZ)

zur Startseite