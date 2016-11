Ortsumfahrung kommt ins Rollen Die Straßenbaubehörden wollen das Genehmigungsverfahren offenbar nächstes Jahr komplett durchziehen.

Schwerlastverkehr raus aus Schönfeld: Bürgermeister Hans-Joachim Weigel hofft, dass der Bau der Ortsumgehung noch vor 2020 beginnen wird. © Anne Hübschmann

Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel muss wahrscheinlich nicht noch einmal einen Stuhl auf die Straße stellen. Nach seiner spektakulären Sitzblockade der Ortsdurchfahrt ist offenbar einiges ins Rollen gekommen. Am Montag hat die Gemeinde ein Schreiben vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bekommen, in dem die nächsten Schritte für den Bau der B 98-Ortsumgehung umrissen werden. Das Fazit: Bis Ende nächsten Jahres soll eine genehmigte Planung auf dem Tisch liegen.

„So konkret ist das Lasuv bisher noch nie geworden“, freut sich Weigel. Tatsächlich wird in dem Papier eine exakte Terminkette genannt – eher ungewöhnlich für eine Behördenauskunft. Die Baugrunduntersuchungen seien mittlerweile abgeschlossen, teilt das Amt mit. Im ersten Quartal 2017 werde ein entsprechendes Gutachten vorliegen, das als Grundlage für den Planungsvorentwurf dient. Im März 2017 könnten dann die Unterlagen an die Träger öffentlicher Belange übergeben werden. Parallel dazu wird ein Sicherheitsaudit erarbeitet, das zusammen mit den Ergebnissen der Anhörungen in eine Behörden-Genehmigungsrunde geht. Letztere dauert etwa vier Monate, also möglicherweise bis zum Jahresende.

Bau noch vor 2020?

Ob der Planungs-Vorentwurf noch dem Bund vorgelegt werden muss, entscheidet am Ende die Terminkette Sachsens Wirtschaftsministerium. Normalerweise dauert ein Genehmigungsverfahren für ein Straßenbauprojekt dieser Größe zwei Jahre. Bürgermeister Weigel ist deshalb optimistisch, dass der Bau der etwa zwei Kilometer langen Umgehungsstraße noch vor 2020 beginnt.

Dass die Schönfelder inzwischen sehr sensibel auf jede Nachricht zur B 98 reagieren, hat mit der langen Vorgeschichte des Projekts zu tun. Im Grunde drängen Einwohner und Volksvertreter schon seit 1990 auf dem Bau einer Umgehungsstraße. Damals sorgte der sprunghaft angewachsene Verkehr zur Autobahn für Unmut. In den darauffolgenden fast 25 Jahren gab es immer wieder Versprechungen, Planungen, die verworfen wurden, neue Planungen – aber nie rollten die Bagger an. Nur das Verkehrsaufkommen wuchs und wuchs.

Speziell die Transporter, die in steigender Zahl die Ortsdurchfahrt passieren, sorgen für Ärger. Gefahr beim Überqueren der Straße, Motorenlärm, Dieselruß – irgendwann hatten die Schönfelder die Nase voll. In der S-Kurve Richtung Lampertswalde kippten regelmäßig Lkw um, so dass die Einwohner auch noch um das Leben der Kinder fürchteten, die mit dem Rad in den Nachbarort zur Schule fahren. Und dann im vorigen Jahr die Nachricht, dass in Berlin noch einmal neu über Dringlichkeit der Umgehungsstraße befunden wird.

Die Planungen für die 2,6 Kilometer lange Piste, die südlich um den Ort herumführen soll, sind bereits weit fortgeschritten. Allerdings haben sich mit der Zeit auch die Kostenprognosen erhöht. Statt der ursprünglich veranschlagten 4,9 Millionen Euro war von 6,2 Millionen Euro die Rede. Auch das sorgte bei den Anrainern für Frust, hätte es doch als Argument gegen den Bau verwendet werden können. Einen Rauswurf aus dem vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aber wollten die Bürger keinesfalls hinnehmen – zur Not auch um den Preis von Straßenblockaden.

Dass nun so etwas wie Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, verdanken die Schönfelder auch Innenminister Thomas de Maiziere. Ihr Heimatort gehört zum Bundestagswahlkreis des Christdemokraten, und der hatte sich in Berlin und Dresden dafür starkgemacht, dass die Ortsumfahrung endlich gebaut wird. Möglicherweise ist das auch der Grund für die ungewohnte Auskunftsfreudigkeit des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr.

