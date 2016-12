„Ortsteile werden nicht abgehängt“ Im SZ-Interview spricht Nossens Bürgermeister über die Entwicklung seiner Stadt, die Folgen eines Unfalls und sagt, wie er Silvester feiern wird.

Herr Anke, wird Nossen Ende des nächsten Jahres 95 Ortsteile und 14 000 Einwohner haben, weil man die in die Bredouille geratene Gemeinde Käbschütztal geschluckt hat?

Dieses Thema ist in den letzten Wochen häufig Gegenstand der medialen Berichterstattung gewesen. Das kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem kann es zum jetzigen Zeitpunkt darauf keine klare Antwort geben. Fakt ist, dass kurz vor Weihnachten Vertreter der Gemeinde bei mir waren, wir über Möglichkeiten diskutiert haben. Allerdings wissen wir aus eigener Erfahrung, mit welchem verwaltungstechnischen Aufwand Eingemeindungen verbunden sind. Wir streben nicht an Käbschütztal komplett einzugemeinden, aber wir sind weiter gesprächsbereit, um nach Lösungen zu suchen. Letztlich entscheidet der Stadtrat und steckt die Bedingungen ab.

Ein klares Dementi gibt es also von ihnen nicht. Und was ist mit den Schulden der Käbschütztaler? Will sich das solide wirtschaftende Nossen 1,1 Millionen Euro Miese aufbürden?

Erst einmal müssten unserer Verwaltung alle Zahlen und Daten aus Käbschütztal genau vorliegen. Vorher wird es ohnehin keine Entscheidung geben. Ein schnelles Ja oder Nein wird es mit Sicherheit nicht geben.

Ist es nicht ohnehin ein falsches Zeichen, die Gespräche weiterzuführen, wo sich doch schon jetzt Bewohner in den zum Teil 2014 eingemeindeten Gebieten am Stadtrand abgehängt fühlen?

Nein. So sehr ich dieses Gefühl vereinzelt nachvollziehen kann, sollten wir uns an die Fakten halten. Und die lauten: Über die Hälfte aller baulichen, infrastrukturellen Maßnahmen finden in den Ortsteilen statt. Wir haben 56 davon und keiner wird bewusst hintenan gesetzt. Wichtig ist auch zu wissen, dass auch Dinge in den Altgemeinden Ketzerbachtal und Leuben-Schleinitz liegengeblieben sind. Die haben wir jetzt im Blick und werden nach und nach tätig. Wir haben 2016 sehr viel geschafft, auch in den Ortsteilen.

Was beispielsweise?

Wir haben das Feuerwehrgerätehaus in Wendischbora für fast eine Million Euro neu gebaut sowie die Kläranlagen in Bodenbach, Starbach, Leuben und Raußlitz umfangreich repariert. Wir haben in allen unseren Kitas Sanierungsarbeiten durchgeführt, die Verbindungsstraße zwischen Badersen und Gödelitz fertiggestellt. Ein großes Vorhaben war außerdem der Brückenneubau in Klessig. In Perba gibt es ein neues Bushäuschen. In Deutschenbora sind drei kleinere Straßen gemacht sowie die Beleuchtung an der Wilsdruffer Straße erneuert worden.

Das wichtigste und teuerste Vorhaben ist aber mit Sicherheit der Rathausanbau in der Innenstadt. Sind sie mit den Fortschritten zufrieden?

Wir arbeiten mit sehr guten und zuverlässigen Firmen zusammen. Bisher liegen wir im Soll. Im Frühjahr 2018 soll der Anbau an der Freiberger Straße fertig und durch die Verwaltungsmitarbeiter bezogen sein. Außerdem wird im Keller des Neubaus sowie im Alten Rathaus das Stadtarchiv zusammengefasst, das jetzt noch an verschiedenen Orten untergebracht ist. Durch den neuen Fahrstuhl werden alle Etagen nach den Umbauarbeiten behindertengerecht zugänglich sein. Außerdem wird es für die Verwaltungsmitarbeiter bessere Arbeitsbedingungen und mehr Platz geben.

Was sind sonst die größten Herausforderungen für Ihre Stadt in 2017? Was hoffen Sie, zu schaffen?

Für mich sind das vor allem drei Dinge. Erstens, die Voraussetzungen für das Gewerbegebiet Nossen-Süd schaffen. Hier gibt es bereits Anfragen, das Interesse ist da. Aber es gibt auch Schwierigkeiten, etwa bei der Frage der Entwässerung. Hier 2017 einen entscheidenden Schritt voranzukommen, hoffe ich sehr. Zweitens müssen wir eine zweite Breitbandanalyse erstellen. Nur so haben wir die Chance, mit schnellem Internet unterversorgte Gebiete, innerhalb eines vernünftigen Zeitfensters besser auszustatten. Ich hoffe außerdem auf Fortschritte beim Thema altersgerechtes Wohnen. Das DRK baut diesbezüglich gerade Wohnungen in Leuben, an der Döbelner Straße gibt es in der ehemaligen Schneiderei nach deren Sanierung Wohnungen und Pflegeangebote für Senioren.

Diese Entwicklung ist wichtig, weil dadurch auch wieder Wohnungen für Zuzügler zur Verfügung stehen. Das Interesse ist glücklicherweise da. Ich denke, dass wir bis 2022 unsere Einwohnerzahl etwa konstant halten werden.

Sie hatten im August 2015 einen schweren Autounfall. Beeinträchtigen die Folgen Sie heute noch im Alltag?

Kaum. Ich habe ab und an Probleme mit der Wirbelsäule, befinde mich auch noch in Behandlung. Spürbare Beeinträchtigungen für meinen Alltag im Amt des Bürgermeisters gibt es sonst zum Glück aber nicht. Heute fahre ich auch wieder ohne Angst mit meinem privaten Pkw.

Wo und wie werden Sie den Jahreswechsel verbringen und wann geht die Arbeit 2017 wieder los?

Ich werde mit meiner Lebensgefährtin, meinem Sohn und ihren beiden Kindern zu Hause in Pappendorf den Jahreswechsel begehen. Wir werden etwas Schönes kochen, sicher ein paar Spiele spielen und Lagerfeuer machen. Silvesterknaller haben mich noch nie gereizt, aber ich gehe mit vor die Tür, wenn es die Kinder gerne wollen. Am 3. Januar werde ich dann wieder im Rathaus in Nossen sein.

Das Gespräch führte: Marcus Herrmann

