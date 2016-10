Ortsteile bekommen neue Spielplätze

Im Glashütter Stadtgebiet werden in den nächsten Monaten neue Spielplätze errichtet. Dazu hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben.

So wird der bestehende Spielplatz in Dittersdorf umgestaltet. Den Zuschlag dafür haben die Räte der Reinhardtsgrimmaer Firma Hamann Bauunternehmung erteilt, die mit 42 544 Euro das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat. Komplett neu errichtet wird der Natur- und Abenteuerspielplatz, der in Cunnersdorf entsteht. Diesen wird die Firma Garten- und Landschaftsbau Seiffert bauen. Sie setzte sich mit ihrem Angebot in Höhe von 42 460 Euro gegen die Mitbewerber durch.

Die Pläne, die Spielplätze zu errichten beziehungsweise zu erneuern, gibt es in beiden Dörfern schon seit längerer Zeit. Glashütte hatte sie aber zurückgestellt, um das dafür eingeplante Geld mit Fördermitteln zu veredeln. Die Stadt versuchte, beide Vorhaben über das EU-Programm Leader gefördert zu bekommen. Das gelang letztlich. So steht für beide Plätze nun mehr als das Doppelte zur Verfügung. Ursprünglich wollte Glashütte pro Platz etwa 20 000 Euro investieren.

Die Ortsvorsteher der beiden Orte, Karl-Heinz Funke (Cunnersdorf) und Heiko Schiebel (Dittersdorf) zeigten sich in der jüngsten Ratssitzung zufrieden. (SZ/mb)

