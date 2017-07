Ortsteil wieder am Netz Das Notstromaggregat der Enso wird in Nieska nicht mehr gebraucht. Doch das gilt nur vorläufig.

Rund anderthalb Wochen nach dem Unswetter vom 22. Juni hing die Gemeinde Nieska an einem großen, mit Diesel betriebenen Notstromaggregat des Energieversorgers Enso. © Eric Weser

Rund anderthalb Wochen hing der Gröditzer Ortsteil Nieska an einem großen, mit Diesel betriebenen Notstromaggregat des Energieversorgers Enso. Grund war die beim Unwetter Ende Juni beschädigte Freileitung – die einzige Stromzufuhr für den Ort aus Richtung des Nachbarorts Spansberg. Inzwischen ist die Leitung in die Erde verlegt. Nun werde der Ort wieder über das Kabelnetz mit Energie beliefert, teilt eine Enso-Sprecherin auf Nachfrage mit.

Verbindung in Richtung Lichtensee

Allerdings wird der Ort in den nächsten Tagen noch einmal kurzzeitig über das Aggregat versorgt, so das Energieunternehmen mit Sitz in Dresden. Denn die Enso arbeitet an einem sogenannten Ringschluss für Spansberg. Der soll dafür sorgen, dass der Ort künftig auch über ein Kabel aus Richtung Lichtensee mit Strom versorgt werden kann. Die Verbindung solle nächste Woche geschlossen werden, so die Sprecherin der Enso weiter. „Während dieser Montagearbeiten werden die Nieskaer vorübergehend noch einmal über eine Netzersatzanlage mit Strom versorgt.“ (SZ/ewe)

