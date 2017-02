Ortsrat will Zugang zum Rölligteich erhalten

Für einen Uferstreifen mit 448 Quadratmeter am Rölligteich in Dippoldiswalde liegt der Kaufantrag einer Anliegerin vor, die bereits den Teich besitzt. Darüber hat der Ortschaftsrat auf seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Letztlich hat er seine Entscheidung vertagt und fordert, dass die Pächter, die dort ihre Gärten bewirtschaften, vorher dazu gefragt werden. Außerdem wurde diskutiert, dass bei einem Verkauf auf jeden Fall eine Lücke offen bleiben müsse, damit noch ein Zugang bleibt und nicht das gesamte Ufer in Privathand kommt. (SZ/fh)

