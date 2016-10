Ortsrat möchte einen Parkscheinautomaten

Der Glashütter Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema Parken beschäftigt. Wie Ortsvorsteher Maik Lehmann (Wählervereinigung Zeitlos) auf Nachfrage erklärte, seien 14 Bewohner zur Sitzung erschienen. In dieser beschäftigten sich die Räte mit dem sachlich und fachlich vorbereiteten Parkplatz-Bewirtschaftskonzept der ISUP GmbH. Sowohl der Ortschaftsrat als auch die anwesenden Bürger kamen zum Schluss, dass dieses Parkraumbewirtschaftungskonzept in der vorliegenden Fassung zu Beginn des nächsten Jahres umgesetzt werden soll. Dementsprechend will der Ortschaftsrat auch eine Empfehlung an den Stadtrat abgeben.

Zudem bittet der Ortschaftsrat das Glashütter Rathaus, einen Parkscheinautomaten zu kaufen, der im Bereich des Uhrenmuseums aufgestellt werden soll. „Die zeitlich begrenzten Parkplätze entlang der Hauptstraße vom Markt talabwärts sollen auf eine Stunde Parkzeit begrenzt werden“, erklärt Lehmann. Zudem sollte die Stadt die Bürger und Firmen im nächsten Amtsblatt über die geplanten Schritte informieren. Zeitgleich sollte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) die Geschäftsführer der in der Stadt tätigen Uhrenindustrie zu einem Gespräch einladen, um die geplanten Schritte zu erläutern, fordert der Ortschaftsrat. (SZ/mb)

