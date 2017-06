Ortsrat gibt Zuschuss für Jubiläumsverein Der Verein Kulturraum- und Brauchtumspflege ist jetzt ordentlich eingetragen. Das hat eine Stange Geld gekostet.

Dippoldiswalde. Der Ortschaftsrat Dippoldiswalde hat am Mittwoch einstimmig entschieden, weitere 1 000 Euro Zuschuss an den Verein Kulturraum- und Brauchtumspflege zu geben, der das Jubiläumsfest „800 Jahre Dippoldiswalde“ organisiert. Der Verein ist inzwischen arbeitsfähig, wurde beim Amtsgericht ins Vereinsregister eingetragen und hat die Gemeinnützigkeit mit dem Finanzamt geklärt, wie Bernd Wehner, Ortschaftsrat für die Linke und stellvertretender Vereinsvorsitzender, informierte. Jedoch hat der neue Verein jetzt schon Rechnungen über rund 1 500 Euro offen. Alleine die gerichtliche Eintragung mit allem, was dazugehört, hat 770 Euro gekostet, informierte Wehner.

Nun will der Verein das Stadtjubiläum organisieren, bei dem es um weit größere Summen geht. Er hat inzwischen auch viele Zusagen von Sponsoren, die das Projekt unterstützen werden. „Aber diese Gelder werden erst fließen, wenn das Festprogramm bekannt ist. Die Sponsoren übernehmen einzelne Programmteile“, informierte Wehner. Das wird voraussichtlich Ende August der Fall sein. Dann erst fließen die Spendengelder. Um diese Zeit zu überbrücken, dient der Zuschuss.

Weiter fordert der Ortschaftsrat Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) auf, darauf hinzuwirken, dass sich Angestellte der Stadt stärker beim Jubiläum engagieren. Bisher hätten erst vier ihre Mitarbeit angekündigt.

