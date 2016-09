Ortskonzept füllt sich mit Ideen Die Mittelndorfer haben viele Wünsche. Einige davon wurden jetzt gebündelt.

Wie geht’s weiter mit Mittelndorf? © Zschiedrich

Der Sebnitzer Ortsteil Mittelndorf gehört mit zu den Ersten, die ein Ortsentwicklungskonzept aufstellen sollen. In den letzten Monaten hat der Ortschaftsrat daran gearbeitet und seine Ideen mit eingebracht. In dem Konzept ist festgehalten, wie sich Mittelndorf künftig entwickeln soll. Das Konzept ist nicht zuletzt auch Grundlage, um für verschiedene Vorhaben Fördermittel zu bekommen. Ist das Papier fertig, soll es den Einwohnern noch dieses Jahr vorgestellt werden. Vieler ihrer Wünsche wurden bereits mit in das Konzept aufgenommen. Dazu gehört unter anderem auch die Umgestaltung des Platzes am ehemaligen Gasthof. Das Haus soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Ein weiteres größeres Projekt ist ein neues Feuerwehrgerätehaus. Das jetzige ist für die Technik zu klein, außerdem brauchen die Kameraden mehr Platz. Ob Neubau oder Erweiterung, ist noch offen.

Einige kleinere Dinge hatte der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung noch mit in das Konzept aufnehmen lassen. Dazu gehört unter anderem die Instandsetzung des Weges zum Haltepunkt der Nationalparkbahn. „Wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass wir wieder einen Bahnhalt bekommen“, sagt Ortsvorsteher Wolfgang Mühle. Deshalb sollte der Weg wieder befahrbar sein. Darüber hinaus gab es noch die Idee, an der Pestwiese eine Tafel anzubringen, die an das Ereignis erinnert. Viele Mittelndorfer, die im Mittelalter der Pest zum Opfer gefallen waren, sind dort begraben. Von der Idee, das Bad wieder neu zu beleben, haben sich Einwohner allerdings verabschiedet.

