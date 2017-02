Ortskern kann saniert werden Die Gemeinderäte in Rietschen beschlossen die Projektbetreuung neu. Auch beim Streit ums Kino bahnt sich eine Lösung an.

Das Planungsbüro Sweco wird Rietschen in den nächsten Jahren bei der Sanierung seines Ortskerns begleiten. Die Gemeinderäte haben der Firma mit Niederlassung in Rietschen am Montagabend den Großauftrag für 115641 Euro erteilt. Helmut Perk, Ressortleiter des Unternehmens in Rietschen und zugleich Gemeinderat, hat aufgrund von Befangenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen und im Besucherbereich Platz genommen.

Die Gemeinde muss den Großauftrag schon das zweite Mal vergeben. Im ersten Anlauf hatten die Gemeinderäte den Auftrag in einer Sitzung spontan an das günstigere Büro aus Rietschen vergeben, wenngleich das Dresdner Büro Wüstenrot gemäß den von der Gemeinde vorab aufgestellten Vergaberegeln das qualitativ bessere Angebot vorlegte. Gegen diese Praxis hatte sich das Dresdner Büro erfolgreich gewehrt. Rietschen ist daraufhin von der Kommunalaufsicht des Landkreises Görlitz aufgefordert worden, den Beschluss aufzuheben. „Böse Zungen behaupten, etwas ist im Argen“, sagte Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer. Dem sei aber nicht so.

Im November 2016 haben die Rietschener Gemeinderäte hinter verschlossenen Türen schließlich die Vergaberegeln für den Großauftrag geändert und den Bietern zugestanden, ihre Angebote entsprechend nachzubessern. Die Dresdner haben davon keinen Gebrauch gemacht. Bürgermeister Ralf Brehmer zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. Denn der Preis gehe stärker in die Bewertung ein. Nun hofft er, dass Rietschen mithilfe der bereits bewilligten 1,7 Millionen Euro aus dem Förderprogramm für kleinere Städte und Gemeinden schnell seine Pläne umsetzen kann.

So soll allen voran das Rietschener Kino saniert werden. Doch das ist bis zuletzt eine menschliche Baustelle gewesen. Die bisherigen Betreiber haben sich mit dem Verein Kinocafé Rietschen und der Gemeinde überworfen. Es habe aber am Freitag ein Gespräch gegeben, berichtet Ralf Brehmer den Rietschener Gemeinderäten. „Das finde ich gut“, so der Bürgermeister. Beim Inhalt des Gespräches hält er sich noch bedeckt. Zunächst müssten die Vereinsmitglieder einbezogen werden. „Es bleibt aber interessant“, sagt er.

Neben der Sanierung des Kinos favorisiert Rietschen auch den Umbau des Bahnhofs mithilfe des Fördermittelprogramms. Dass Rietschen überhaupt in den Genuss des Geldes kommt, verdankt die Gemeinde auch der Beratung und Unterstützung durch das Dresdner Planungsbüro. Mit einem eigenen Antrag hatte die Gemeinde zuvor keinen Erfolg.

