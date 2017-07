Ortseingangsschild gestohlen Das Provisorium ist gelb und leer. Es soll auf Tempo 50 aufmerksam machen.

Das Ortseingangsschild von Kreischa wurde gestohlen. © Karl-Ludwig Oberthür

Das Ortseingangsschild von Kreischa auf der Possendorfer Straße, der Staatsstraße S 36, ist Anfang dieser Woche gestohlen worden. Hintergründe und Täter sind laut Rathaus noch unbekannt. Ein Ersatz sei aber bereits bestellt. Die zuständige Behörde des Landratsamts ist informiert. Mittlerweile stehen am Ortseingang zwei Metallrahmen: einer ohne die geklaute Tafel, der andere mit einem unbeschrifteten gelben Schild.

„Die unbeschriftete Ortstafel ist die zwischenzeitliche Lösung, um Kraftfahrern die Einfahrt in eine Ortschaft anzuzeigen, bis die beschriftete Ortstafel in rund drei Wochen wieder im Rahmen hängt“, so Peter Guderle, Straßenbauleiter im Landratsamt. Es weist darauf hin, dass Tempo 50 gilt. „Fast jedes andere Verkehrszeichen haben wir auf Lager“. so Guderle. „Aber eine Ortstafel ist durch ihre Beschriftung ein Unikat, muss erst angefertigt werden.“ (skl)

