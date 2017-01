Ortsdurchfahrt wird leiser und sicherer Thiendorfs Gemeinderat billigt eine Vereinbarung zur Sanierung der S 100 in Tauscha Anbau.

Die Ortsdurchfahrt Tauscha-Anbau ist in sehr schlechtem Zustand. Nun werden die 500 Meter hoffentlich bald ordentlich ausgebaut. © Klaus-Dieter Brühl

Wer die Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 100 durch Tauscha Anbau passiert, braucht gute Nerven. Und gute Stoßdämpfer, denn das Pflaster hat sich vielen Stellen derart abgesenkt, dass die Fahrt einem Geländeritt gleicht. Schwer beladene Transporter donnern nur so durch den Ort. Begegnen sich zwei davon auf der engen Straße, müssen die Fußgänger in den Grundstückseinfahrten Schutz suchen. Und der Verkehr wird nicht abnehmen. Die S 100 ist die kürzeste Verbindung von Radeburg zur Bundesstraße 98 und von dort nach Königsbrück und Kamenz. Sie wird deshalb von den Fahrzeugen etlicher großer Transportunternehmen frequentiert. Sehr zum Leidwesen der Anwohner, die nicht nur unter dem Krach leiden, sondern auch ihre Kinder gefährdet sehen.

Nun soll die etwa 500 Meter lange Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Thiendorfs Gemeinderat beschloss am Mittwochabend eine Vereinbarung mit der Straßenbaubehörde des Freistaates, die die Finanzierungsanteile regelt. Der Bau des eigentlichen Straßenkörpers ist Sache des Landes, Gehwege und Regenwasserableitung müssen von der Gemeinde bezahlt werden. Insgesamt 408 000 Euro hat Thiendorf an Baukosten veranschlagt, wobei die Kommune knapp 300 000 Euro an Fördermitteln beanspruchen kann. Unabhängig davon muss sie die neue Straßenbeleuchtung finanzieren, die noch einmal 60 000 Euro kostet. Hier ist die Fördermittelsituation noch nicht ganz klar. Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker hofft auf einen baldigen Baubeginn. „Ich denke, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will die Sache endlich vom Tisch haben“, sagt er.

Es gab nämlich bereits zwei Anläufe, die Holperpiste in Tauscha Anbau auszubauen. Im August 1994 und im Mai 2003 lagen die Vorplanungen schon auf dem Tisch. Der Straßenbau scheiterte aber – an den Einwänden der Grundstücksbesitzer. Um auf eine vorschriftsmäßige Straßenbreite zu kommen, die auch einen Fußweg einschließt, müssen die Anlieger etwas Fläche von ihren Vorgärten abgeben. Das fanden einige Grundstücksbesitzer unzumutbar; sie hofften stattdessen auf eine Ortsumfahrung. Die aber, das machte das Landesamt schnell klar, würde es für einen halben Kilometer Straße mit nur wenigen Häusern auf beiden Seiten nicht geben.

Es ist ein Verdienst des letzten Tauschaer Bürgermeisters Hans-Ullrich Scheibe, dass sich die Straßenanlieger am Ende bereitfanden, die benötigten Flächen zu verkaufen. Da die Planungen bereits abgeschlossen, könnte der Straßenbau theoretisch im Frühjahr beginnen.

Die Ortsdurchfahrt wird einen vernünftigen Unterbau, eine Straßenentwässerung und einen Belag bekommen, der den Geräuschpegel des durchfließenden Verkehrs minimiert. Am Ortseingang und -ausgang soll jeweils eine Verkehrsinsel gebaut werden, die die Fahrzeuge zur Verringerung der Geschwindigkeit zwingt. Der zwei Meter breite Fußweg wird auf der Südseite angelegt und gewährleistet einen sicheren Zugang zum Sportplatz und zur Mehrzweckhalle. Auf der anderen Straßenseite gibt es nur einen befestigten Randstreifen von einem halben bis einem Dreiviertelmeter Breite. Ebenfalls auf der Südseite in Richtung Königsbrück wird ein Auffangbecken für Regenwasser gebaut, so dass künftig nichts mehr von der Straße in die Grundstücke fließen kann. Für ihre Wohngrundstücke müssen die Anlieger allerdings separate Versickerungsmöglichkeiten schaffen. Ein Anschluss an die Straßenentwässerung ist nicht vorgesehen. „Ansonsten hätten wir“, so Thiendorfs Bürgermeister, „für Kanalisation und Rückhaltebecken keine Fördermittel bekommen.“

