Ortsdurchfahrt wird gesperrt Die Arbeiten an der Grimmschen Hauptstraße beginnen wieder. Autofahrer müssen sich ab Montag andere Wege suchen.

Gesperrte Ortsdurchfahrt – dieses Bild wird sich in Reinhardtsgrimma ab Montag wieder bieten. © Egbert Kamprath

Die Winterpause an der Ortsdurchfahrt in Reinhardtsgrimma ist vorbei. Die Bauarbeiten werden ab Montag, 13. März, fortgesetzt. Dazu muss ein Teil der Straße wieder voll gesperrt werden, informiert Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die dadurch notwendigen Umleitungen werden ausgeschildert. Der Durchgangsverkehr von Schmiedeberg nach Kreischa und umgekehrt wird großräumig über die B 170 umgeleitet. Der übrige Verkehr aus Richtung Kreischa und den dortigen Nebenstrecken in Richtung Süden wird über Hirschbach und Dippoldiswalde umgeleitet. Der Verkehr aus Schmiedeberg und Glashütte wird über die Staatsstraße S 190 und die Staatsstraße S 178 (Müglitztalstraße) über Schlottwitz geleitet.

Trotz der Vollsperrung werden die Anlieger ihre Grundstücke erreichen können. Wie Frau Siebert weiter informiert, werde sich das beauftragte Bauunternehmen mit den Grundstückseigentümern abstimmen. Einzelne Grundstücke werden aber über kurze Zeiträume nicht oder nur begrenzt zugänglich sein. Fußgänger werden aber die Baustelle passieren können. Dazu werde die Baustelle mit Absperrungen gesichert, sagt Frau Siebert.

Die Bauarbeiten in Reinhardtsgrimma haben auch zur Folge, dass der Regionalverkehr Dresden einige Linien umleiten muss. Über Einzelheiten werde das Unternehmen in den nächsten Tagen informieren, kündigte Frau Siebert an.

