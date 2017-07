Ortsdurchfahrt wird erneuert Während der Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt Löthain voll gesperrt. Mitte August gibt es eine Einwohnerversammlung.

Die ehemalige Kreisstraße durch Löthain wird instand gesetzt. Nach dem Neubau einer Kreisstraße wurde diese Straße zur Gemeindestraße. Dennoch wird die Arbeiten der Landkreis Meißen bezahlen. Als ehemaliger Eigentümer ist er dazu verpflichtet. Die Ortsdurchfahrt Löthain beginnt am Knoten der B 101 und endet am Ortsausgangsschild Löthain in Richtung Mehren. Sie ist insgesamt 1 400 Meter lang.

Die Asphaltschichten wurden von einem Ingenieurbüro untersucht. Das kam zu dem Schluss, dass sie im Abschnitt Canitzer Straße bis Ortsausgang eine gute Substanz und ausreichend Tragfähigkeit besitzen. Im Abschnitt B 101 bis zur Canitzer Straße hingegen werden alle Schichten erneuert. Auch abgebrochene Ränder werden repariert. Die Asphaltdeckschicht wird auf der gesamten Länge abgefräst und neu aufgezogen. Die Straße wird dabei so breit werden, wie sie bisher war.

Die vorhandenen Bushaltestellen erhalten Spezialhochborde, welche von Bussen bequem angefahren werden können. Trinkwasserkappen, Hydranten und Kontrollschächte werden ersetzt. Derzeit läuft die Ausschreibung der Arbeiten. Der Baubeginn ist für Mitte August vorgesehen. Während der Bauzeit ist die Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Busse können allerdings durch Bildung von Bauabschnitten fahren. Anlieger erreichen ihre Grundstücke nach Abstimmung mit dem Baubetrieb.

Wie Frank Müller von der Bauverwaltung der Gemeinde Käbschütztal sagte, wird es am 15. August um 18.30 Uhr im Feuerwehrgebäude Löthain eine Informationsveranstaltung für die vom Bau betroffenen Bürger geben. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende September beendet sein. (SZ/jm)

