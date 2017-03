Ortsdurchfahrt wieder gesperrt Seit Montag wird in Seeligstadt wieder gebaut. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Seit Montag ist die Seeligstädter Ortsdurchfahrt wieder Baustelle und damit voll gesperrt. Die Hauptstraße zwischen dem Ortseingang aus Richtung B 6 und der Straße in Richtung Großröhrsdorf sowie die Fischbacher Straße sind für den Durchgangsverkehr bis Jahresende nicht befahrbar. Zunächst wird im Abschnitt zwischen Kita und Brücke weitergebaut. Vor der Winterpause wurde hier eine vorübergehende Decksicht aufgebracht. Sie wird nun abgefräst und durch eine endgültige Deckschicht ersetzt. Danach wird der Abschnitt von der Brücke bis zur Masseneistraße gebaut. Es gelten ausgewiesene innerörtliche Umleitungen bzw. die Umfahrungsmöglichkeiten über den Fischbacher Kreisverkehr und Arnsdorf. Die Kreuzung am Erbgericht kann noch befahren werden. Unter Berücksichtigung des Schülerverkehrs soll dort in den Sommerferien gebaut werden, hieß es aus dem Landratsamt. (SZ)

