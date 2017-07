Ortsdurchfahrt voll gesperrt In Leupoldishain wird eine Woche lang die Ortsdurchfahrt asphaltiert und komplettiert. Das bringt Einschränkungen mit sich.

© Katja Frohberg

Leupoldishain. Wegen Bauarbeiten wird die Ortsdurchfahrt in Leupoldishain ab Dienstag, dem 1. August, voll gesperrt. Im Auftrag des Landratsamtes wird die Straße neu asphaltiert. Dazu gehören Fräsarbeiten an der Asphaltdecke, der Einbau der neuen Deckschicht sowie Angleichungen in den Randbereichen, teilt die Behörde mit. So sind die Randeinfassungen zu heben und die Randbereiche zu pflastern, heißt es. Die Kosten betragen rund 15 000 Euro. Bis Sonntag, den 6. August, soll die Sperrung andauern.

Das beauftragte Bauunternehmen, Bistra Bau aus Putzkau, informiert laut Landratsamt die unmittelbar betroffenen Anwohner über Postwurfsendungen zu den Bauarbeiten und den notwendigen Verkehrseinschränkungen. (SZ/gk)

