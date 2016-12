Ortsdurchfahrt Schmölln gesperrt Drei Tage lang müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Die Umleitung führt über Bischofswerda.

Die Ortsdurchfahrt durch Schmölln wird ab Donnerstag gesperrt. © Steffen Unger

Die Dorfstraße in Schmölln wird ab Donnerstag bis zum Sonnabend voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Einmündungen nach Putzkau und Belmsdorf, teilt das Landratsamt in Bautzen mit. Auch der Kreuzungsbereich aus Richtung Putzkau ist in dieser Zeit nicht befahrbar. Damit wird die Schmöllner Straße in Putzkau zur Sackgasse. Die Einmündung der Belmsdorfer Straße in die Dorfstraße bleibt dagegen befahrbar, hieß es auf Nachfrage in der Gemeindeverwaltung Schmölln-Putzkau. Wer also aus Belmsdorf/Bischofswerda kommt, kann weiterhin nach links in Richtung Dorfmitte und Demitz abbiegen.

Vor allem Autofahrer, die zwischen Putzkau, Demitz und der Staatsstraße 111 in Wölkau unterwegs sind, nutzen die Verbindung über Schmölln, darunter zahlreiche Berufspendler. Sie müssen in den nächsten Tagen eine Umleitung fahren. Diese wird über Bischofswerda ausgeschildert. Grund für die Straßensperrung ist der Bau eines Abwasseranschlusses. (szo)

