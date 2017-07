Ortsdurchfahrt Krauschwitz dicht Die Geschwister-Scholl-Straße wird für vier Wochen voll gesperrt. Problematisch für den Durchgangsverkehr und Anlieger.

Symbolbild: Die Geschwister-Scholl-Straße wird für vier Wochen voll gesperrt. © dpa

Krauschwitz. Der Landkreis Görlitz erneuert die S 123 in der Ortsdurchfahrt Krauschwitz. Laut einer Mitteilung vom Dienstag an das Bauamt der Gemeinde wird die Geschwister-Scholl-Straße, wie die B 115 in der Ortslage heißt, ab dem 7. August voll gesperrt. Grund ist eine Fahrbahnerneuerung mit Fräsarbeiten und dem Einbau von Asphaltbeton. Eine Umleitung wird über Bad Muskau ab beziehungsweise bis Bendels Kreuzung an der Gaststätte „Zur Linde“ ausgeschildert.

Problematisch wird die Umleitung nicht nur für den Durchgangsverkehr. Nicht alle Lkw können die Umfahrung wegen einer Höhenbeschränkung an der Fahrradbrücke über die Neiße zwischen Krauschwitz und Bad Muskau passieren. Auch für Anlieger kann es schwierig werden. Sie kommen zwar grundsätzlich mit dem Auto auf ihre Grundstücke, müssen dabei aber mit Einschränkungen rechnen.

Im vergangenen Jahr hatte der Landkreis bereits die B 115 an Bendels Kreuzung für 230 000 Euro erneuern lassen. Wie hoch die Kosten für die kommenden Straßenbauarbeiten an der S 123 sind, wurde bisher nicht mitgeteilt. Die Maßnahme soll bis 8. September andauern. Anschließend wird die Sperrung aufgehoben. (SZ/sdt)

