Ortsdurchfahrt für einen Tag gesperrt Autofahrer müssen sich auf Behinderungen in Ottendorf einrichten. Eine offizielle Umleitung gibt es scheinbar nicht.

Ottendorf. Am 8. Dezember finden die angekündigten Restarbeiten an der Ortsdurchfahrt Ottendorf statt. Dazu gehört unter anderem, dass auch das noch fehlende Geländer mit angebracht wird. Das sorgte zuletzt für arge Diskussionen in dem Sebnitzer Ortsteil. Die Straße wurde zwar für Autos wieder freigegeben. Allerdings fuhr kein Bus durch den Ort. In der Begründung hieß es, der Bus dürfe nicht fahren, solange das Geländer noch fehle.

Erst nach Protesten der Einwohner wurden die Haltestellen im Ort wieder bedient, auch wenn das Geländer damals noch fehlte. Doch nun wird die Straße komplett saniert. Allerdings muss diese dafür noch einmal voll gesperrt werden. Aber nur für kurze Zeit, und zwar am 8. Dezember zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr. Dann geht es wohl nur auf Schleichwegen durch den Ort. Eine offizielle Umleitung wird an diesem Tag offenbar nicht eingerichtet. Zumindest liegen darüber keine Informationen vor. (SZ

zur Startseite