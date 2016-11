Ortsdurchfahrt bleibt dicht Noch einen Monat müssen Autofahrer in und um Crostwitz mit der Umleitung leben.

Die Bauarbeiten in Crostwitz dauern noch einen Monat. © dpa

Wer durch Crostwitz fahren will, muss seit Anfang September eine ziemlich lange Umleitung in Kauf nehmen, denn die Ortsdurchfahrt ist voll gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten auf der Hornigstraße zwischen dem Abzweig Denkmalsweg inklusive der Kreuzung. Auf diesem besagten Stück Straße wird das Pflaster durch Asphalt ersetzt sowie die Entwässerung instand gesetzt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten Ende Oktober beendet sein.

Doch inzwischen ist aus dem Plan der Straßensperrungen, den das Landratsamt regelmäßig herausgibt ersichtlich, dass die Vollsperrung der Hornigstraße noch bis zum 2. Dezember andauert. Dafür gibt es drei Gründe, teilte Landkreis-Sprecher Gernot Schweitzer jetzt auf SZ-Anfrage mit. Erstens seien „bei der Durchführung der Bauarbeiten unvorhersehbare Schwierigkeiten bei der Instandsetzung der Regenentwässerungsleitung aufgetreten. Das führte zu Mehrarbeit für die ausführende Firma“. Außerdem habe man während des Baus einen Leitungsbestand vorgefunden, der aus den Bestandsplänen heraus nicht bekannt gewesen sei. Und nicht zuletzt sei es in den vergangenen Wochen immer wieder zu witterungsbedingten Unterbrechungen im Bauablauf wegen Nässe gekommen. Die Kraftfahrer müssen also noch mindestens einen Monat lang Umwege in Kauf nehmen. (SZ/pam)

