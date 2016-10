Ortsdurchfahrt bald wieder frei Seit einem halben Jahr wurde in dem Ort gebaut. Am Freitag ist alles geschafft.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Golberode, mit der sich anschließenden freien Strecke bis zur Kreisstraße K 9002, dem Alten Postweg, ist so gut wie geschafft. An diesem Freitag wird die Trasse offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Zur Eröffnung um 10 Uhr werden unter anderem Heiko Weigel vom Pirnaer Landratsamt und der Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse erwartet. Die Sanierung der Ortsstraße war eine Gemeinschaftsmaßnahme vom Landkreis, der Gemeinde Bannewitz sowie dem Bannewitzer Abwasserbetrieb. Neben der kompletten Sanierung der Fahrbahn wurde an der Straße ein einseitiger, neuer Gehweg angebaut, außerhalb des Ortes wurden Entwässerungsgräben angelegt und Kanalbauarbeiten durchgeführt. Des Weiteren wurde der Feldweg in Richtung der Babisnauer Pappel mit einer Asphaltschicht versehen. Die Dresdner Niederlassung der Firma Strabag AG führte die Arbeiten aus. Die Gesamtkosten aller Maßnahmen betragen rund 1,27 Millionen Euro. Fast die Hälfte der Arbeiten hat der Freistaat Sachsen bezahlt. Jeweils rund 200 000 Euro die Gemeinde und der Bannewitzer Abwasserbetrieb. Etwa 250 000 Euro steuert zudem der Landkreis bei. (SZ/wer)

zur Startseite