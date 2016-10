Ortschronist angelt sich Bundespräsidenten Der Dohnaer Kurt Woyack war als Einziger aus dem Kreis zur Einheitsfeier eingeladen. Die Gelegenheit nutzte er für ein einmaliges Treffen.

Kurt Woyack aus Dohna hat den Bundespräsidenten Joachim Gauck im Dresdner Congress Center am Montag so lange gesucht, bis er mit ihm sprechen konnte. Ein Treffen, das Woyack nicht vergisst. „So herzlich.“ © privat

Wenn Kurt Woyack diese Geschichte erzählt, greift er sich ans Herz. Das habe schon mächtig geklopft. Mehrfach. Das erste Herzklopfen erlebte der 78-Jährige, als er den Brief im Kasten hatte. Der Bundespräsident persönlich lud ihn ein. Das war vor drei Wochen und nicht die einzige Einladung für den 3. Oktober. Auch der Landtagspräsident schickte eine. „An mich“, sagt Woyack. „Das war eine überwältigende Ehre.“ Schon vor dem großen Tag.

An dem schmiss sich Woyack dann in Schale und leistete sich ein Taxi nach Dresden. Die Einladung sorgte für freies Geleit. Zwei Kontrollen und Sperren galt es hinter sich zu bringen. „So viel Polizei habe ich noch nie gesehen, aber es war alles ruhig.“ Dann der persönliche Check. „Das auf dem Flughafen ist dagegen normal“, sagt Woyack und hebt die Hände. So musste er durch die Lichtschranke. Prompt wurde er rausgewunken. Vor ihm gleich zwei Polizisten mit Gewehr. Haben Sie was Metallisches in der Hosen- oder Jackentasche? Nein. Haben Sie einen Gürtel? Nein. Als er zum Beweis den Hosenbund zeigte, löste sich das Rätsel: die Hosenträger. Doch damit war der Weg noch nicht frei. Nächste Etappe: Gesichtskontrolle mit Ausweis. „Naja, sie waren zufrieden.“ Als Belohnung gab es ein graues Bändchen um den Arm. So wie beim All-inclusive-Urlaub. Was Woyacks graue Bändel-Gruppe von der grünen unterschied, erlebte er später. Vorher musste jeder noch ein Testfoto mit seiner Kamera machen. „Damit keine Bombe drin ist.“

Jetzt hatte es Woyack in den großen Saal im Congress Center geschafft – mit zehn riesigen kalten Büfetts und über 600 Personen. „Man hat ein bissel gequatscht, was getrunken und gegessen.“ Doch das reichte Woyack nicht. „Wenn ich schon mal hier bin, dann will ich den Bundespräsidenten auch sehen und mit ihm reden.“ Also machte er sich auf die Suche nach Joachim Gauck. Erst lief ihm Innenminister Thomas de Maizière über den Weg. „Ich habe sofort mit ihm geredet und mich für die Ruhe und Sicherheit bedankt.“ Als Nächstes „läuft mir doch unser Ministerpräsident in die Arme“. Den ließ Woyack natürlich auch nicht gehen, ohne mit ihm zu reden.

Dann war er dort gelandet, wo der Bundespräsident sein sollte. Doch weil Woyack eben ein graues Bändchen und kein grünes hatte, durfte er da nicht rein. Eine knappe Stunde hat Woyack vor der Tür gewartet. So nah dran, wollte er sich die Chance nicht entgehen lassen. Gemeinsam mit einem Schäfer aus Nordbayern wartete Woyack. Und er sollte belohnt werden.

„Dann kam er.“ Woyacks Stimme vibriert beim Erzählen. Er fragte gleich, was ich mache, woher ich komme. „So ein herzliches Gespräch.“ Woyack hat natürlich nicht vergessen, sich ein Autogramm auf die Einladung geben zu lassen. Für das Foto drückte er seine Kamera einem Sicherheitsmann in die Hand. Der Innenminister, der Ministerpräsident, der Bundespräsident – „Dass ich die alle geschnappt habe.“ Woyack staunt selbst noch immer darüber.

Er betont mehrmals, dass er vom Landrat für den Empfang des Bundespräsidenten vorgeschlagen wurde. Was er damit nicht sagt, aber sagen will, dass die Idee eben nicht von der Stadt Dohna kam. Genau wie die Nominierung für den Ehrenamtspreis des Kreises im Januar. Trotzdem klatschen die Dohnaer Stadträte am Mittwochabend Beifall, als sie Woyacks Bericht hörten. „Ein Popel aus Dohna trifft den Bundespräsidenten“, sagt Woyack, und es klingt, als ob er gar nicht über sich spricht.

Kurt Woyack bereitet einen Vortrag mit vielen Fotos über seinen großen Tag vor. Gezeigt werden soll er im Gemeindehaus. Der Termin steht noch nicht fest.

