Ortschef fahndet nach Neugeborenem Wegen des Datenschutzes kann Frank Sieber das Begrüßungsgeld in Schlegel nicht auszahlen.

Frank Sieber ist der Ortsvorsteher von Schlegel. © Matthias Weber

Ortsbürgermeister Frank Sieber hat bislang geglaubt, dass es im vergangenen Jahr vier Geburten in Schlegel gab. Einer Statistik des Einwohnermeldeamtes zufolge gab es aber 2016 fünf Geburten in seiner 900-Seelen-Gemeinde. „Eine Familie hat das Begrüßungsgeld nicht erhalten“, sagte Sieber in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend und forderte die Ortschaftsräte auf, ihn bei der Fahndung nach dem Neugeborenen zu unterstützen. Sieber kann die Daten des Neugeborenen und der Familie beim Einwohnermeldeamt nicht erfragen. „Das Amt darf mir wegen der Datenschutzbestimmungen keine Auskunft geben“, so der Ortsbürgermeister. Seit 2013 zahlt Schlegel ein Begrüßungsgeld von 100 Euro für Neugeborene, wenn die Familie ihren Hauptwohnsitz im Zittauer Ortsteil hat. Finanziert wird die nette Geste zur Begrüßung der Neubürger von einem unbekannten Spender. Ortsbürgermeister Sieber kennt die ältere Person und hüllt sich in wissendes Schweigen. Die Spende ist zweckgebunden, das heißt ausschließlich als Begrüßungsgeld vorgesehen. Sieber will nun versuchen über den Oberbürgermeister an die Daten zu kommen. (mh)

