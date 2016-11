Ortschaftsrat will Wildschweine fangen In bewohntem Gebiet kann nicht geschossen werden. Nun werden neue Wege gesucht, der Plage Herr zu werden.

Der Stadtrat von Bad Schandau möchte den Tieren mit einem Mittel den Hunger verderben. © dpa

Im Stadtrat von Bad Schandau waren erneut die Schäden Thema, die Wildschweine im Stadtgebiet anrichten. Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) ließ sich dazu von der Unteren Jagdbehörde die Abschusszahlen für die vergangenen Jahre zuarbeiten. Ein Dutzend Wildschweine werden jährlich erlegt. Das hält die Jagdbehörde für angemessen.

Im Stadtrat sahen das zahlreiche Zuhörer anders. Sie würden sich angesichts der Schäden – etwa am Elberadweg in Postelwitz oder im Kurpark – höhere Abschusszahlen wünschen. Stadtrat Mathias Klimmer (CDU) mahnte dabei aber an, wie schwierig es sei, in bewohnten Gebieten zu schießen. Querschläger könnten verheerende Folgen haben.

Der Postelwitzer Ortschaftsrat Sepp Friebel regte deshalb an, ob die Stadt nicht beantragen könnte, Fallen aufzustellen. „Wenn ein Schwein darin mal länger quiekt, dann merken sich das andere. Sie gehörten schließlich zu den intelligentesten Tieren“, sagte Friebel.

Die Stadt favorisiert aber eine andere Lösung und hat ein Mittel bestellt, das ungiftig ist, den Wildschweinen aber den Geschmack verdirbt. Das soll dort ausgestreut werden, wo die Tiere vertrieben werden sollen, wie etwa am Kurpark. (SZ/gk)

