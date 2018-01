Ortschaftsrat will Rollrasen an der Schule An der Grundschule in Seifersdorf soll das Außengelände mit Rollrasen gestaltet werden.

Auf dem Außengelände der Grundschule Seifersdorf soll Rollrasen ausgelegt werden. © Symbolfoto: dpa

Seifersdorf. In Seifersdorf sind an der Grundschule Arbeiten zur Hochwasserinstandsetzung gelaufen. Außerdem hat die Stadt daneben die Turnhalle neu errichtet. Nun fehlt noch der Rasen auf dem Außengelände. Ortsvorsteher Uto Böhme (Wählergemeinschaft) regte an, dort keinen gewöhnlichen Rasen anzusäen. Er befürchtet, dass es dann bis Ende des Jahres dauert, ehe die Kinder auf die Rasenfläche dürfen, um zu spielen. Der Rasen muss ja erst ordentlich festwachsen, ehe man ihn betreten kann.

Als Alternative schlägt Böhme vor, das Außengelände mit Rollrasen zu gestalten. Der sei nicht so teuer und könnte sofort genutzt werden, weil er fertig auf Rollen geliefert wird. Stefan Kadler, der Hochwasserkoordinator der Stadt, versprach, das zu prüfen. Er stellte aber auch klar, dass nur ein Teil der Arbeiten in Seifersdorf aus dem Hochwassertopf bezahlt wird. Den Rest müsste die Stadt aus ihren Mitteln nehmen. (SZ/fh)

