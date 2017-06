Ortschaftsrat unzufrieden mit dem Mochauer Jugendklub Nach dem Generationswechsel kommen nur noch wenige Jugendliche in den Klub. Feste Öffnungszeiten fehlen.

© Symbolfoto: dpa

So richtig will es nicht vorwärtsgehen mit dem Jugendklub in Mochau. Dort war vor einigen Monaten ein Generationswechsel erfolgt. Die „Alten“ hatten sich verabschiedet und einer jüngeren Generation die Schlüssel für die Räume im Haus der Sachsenjugend und die Getränkebestände überlassen. Mit dem Ergebnis ist der Ortschaftsrat aber nicht zufrieden.

Der Regenbogenbus e.V. hatte die Betreuung der jungen Leute übertragen bekommen. Die Sozialarbeiterin Janine Kromm gab dem Ortschaftsrat jetzt zum ersten Mal einen Bericht über die Arbeit ab – eine gewisse Ernüchterung war herauszuhören. Anfang des Jahres sei noch eine größere Gruppe in den Klub gekommen. „Einige haben sich zurückgezogen. Es ist nur noch eine Handvoll Leute dabei“, sagte die Sozialarbeiterin. In zwei Planungstreffen seien Ziele für dieses Jahr festgelegt worden. Im Außenbereich sollte eine überdachte Grill- und Sitzecke entstehen, das sei erst einmal zurückgestellt, bis es Fördermittel dafür gibt. Ein zweites Projekt: Im Herbst soll ein Konzert veranstaltet werden. „Das ist nicht nur für jüngere Leute gedacht“, sagte Kromm. „Dabei entstehen Ausgaben. Ich habe sie beraten, welche Fördermittel dafür infrage kommen.“ Zwei der jungen Leute wollten auch Kurse für Jugendleiter belegen.

Ortschaftsrat Felix Pittelkow ist Vertreter der Vorgängergeneration, die den Klub an die Nachfolger übergeben hat. „Ich bin mit der Jugend gar nicht zufrieden“, sagte er. Die Sauberkeit in den Räumen lasse zu wünschen übrig. Er berichtet von Schimmel an Wänden und Mängel bei der Bewirtschaftung. „Ich habe mich für die Jugend eingesetzt. Wie das jetzt aussieht, darüber bin ich enttäuscht. Ich würde das Jugendhaus gern erhalten.“

Ortsvorsteher Ralph Zschörper bemängelt, dass es keine festen Öffnungszeiten für den Klub gebe. „Die Regelmäßigkeit fehlt.“ Sie sei die Voraussetzung, dass auch andere junge Leute den Klub besuchen und in die Mannschaft hineinwachsen können.

Birgit Hummitzsch, Chefin des Sozialamtes der Stadtverwaltung Döbeln, hörte sich die Fakten aufmerksam an. Die Stadt finanziert nicht nur die Räume. Die Anleitung durch den Regenbogenbus e.V. kostet zusätzlich 5 000 Euro pro Jahr. Birgit Hummitzsch sprach sich dafür aus, abzuwarten, wie sich der Klub weiterentwickelt. Ob etwa das Konzert im Herbst zustande kommt. „Man kann nur jemandem helfen, der selbst Interesse zeigt. Vielleicht finden sich noch junge Leute, die Verantwortung übernehmen wollen.“

zur Startseite