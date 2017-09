Ortschaftsrat lehnt neue Pläne für Kita-Anbau ab Um Kosten zu sparen, soll die Fläche verkleinert werden. Die gravierenden Probleme werden damit aber nicht abgestellt.

Im Winter posierte John stellvertretend für die „Striegiszwerge“ in der Garderobe in der gleichnamigen Kita. Die Einrichtung soll einen Anbau erhalten, um Umkleide und Gruppenraum zu trennen. © A. Braun

Kinder mögen Matschwetter. Das Personal der Kita in Niederstriegis aber nur bedingt. Denn nun zeigt sich wieder das alte Problem: die ungünstige Lage der Garderobe nahezu am Ende des Flachbaus. Vertreter der Hygiene sehen das als Manko, haben es schon mehrfach angesprochen. Es fehlt die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung: Eltern und Kinder laufen mit ihren Straßenschuhen durch die Gruppenräume. Das Problem sollte eigentlich schon nicht mehr vorhanden sein. Ein Anbau sollte im Sommer errichtet werden und Abhilfe schaffen. Doch weil das Ausschreibungsergebnis doppelt so teuer gewesen ist wie die Kostenschätzung, verschob der Roßweiner Stadtrat das Vorhaben.

Die Pläne für den Anbau für die Kita in Niederstriegis sind nun noch einmal überarbeitet worden. Aber auch der nun vorliegende Entwurf sei nicht tragbar. Zu diesem einhelligen Fazit kamen die Niederstriegiser Ortschaftsräte am Dienstagabend. Eugen Kunze ist als Projektant in das Vorhaben eingebunden. Es sei vorgesehen, die Fläche des Anbaus zu verkleinern. „Dadurch fehlt aber auch die Schwarz-Weiß-Zone. Und auf die kommt es uns ja eigentlich an“, bemängelte sein Ratskollege Michael Hengst. Auch das Problem der hohen Kosten für die Elektrik lasse sich mit der Verkleinerung nicht lösen: „Sie betragen so oder so 25 000 Euro“, erläuterte Kunze.

Auf diese „Minimalvariante“ wollen sich die Ortschaftsräte nicht einlassen. „Wir reißen in das Bestandsgebäude rein, um den Anbau zu errichten. Da müssen wir schon die Fläche haben, die wir ursprünglich geplant hatten, und können diesen Plan nicht akzeptieren“, meinte auch der stellvertretende Ortsvorsteher Steffen Zaspel. Das Votum ist deshalb am Dienstagabend einstimmig ausgefallen: Der Ortschaftsrat lehnt den aktuellen Vorschlag in dieser Form ab.

