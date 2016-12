Ortschaftsrat ist gegen neue Windräder Der Stolpener Ortsteil Rennersdorf-Neudörfel gilt als sogenanntes Vorranggebiet für die Stromerzeuger. Doch das stößt nicht auf Zustimmung.

Laut Plan sollen in Rennersdorf-Neudörfel neue Windräder entstehen. © dpa

Der Stolpener Ortsteil Rennersdorf-Neudörfel ist als Vorranggebiet für Windräder weiter im Gespräch. Wird das so innerhalb der Planungsregion umgesetzt, könnten dort neue Windräder gebaut werden. Diese dürften dann sogar größer als die bisherigen sein. Das stößt nicht bei allen Einwohnern auf Zustimmung. Schon seit Längerem befürchten sie unter anderem eine starke Belästigung und auch die Wertminderung ihrer Grundstücke.

Sven Noack und Detlef Wächtler haben sich deshalb landesweit aktiven Windkraftgegnern angeschlossen. Sie wollen verhindern, dass der Ort Vorranggebiet wird. Rückenwind dafür gibt es wiederholt auch vom Ortschaftsrat. Der hatte sich in seiner letzten Sitzung ebenfalls dagegen ausgesprochen. Noch größere Windräder und die damit verbundene Befeuerung hätten erheblichen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger. Darüber hinaus würden natürliche Lebensräume für Tiere zerstört sowie die Sicht zur Burg Stolpen eingeschränkt. Mit Sorge wird beobachtet, dass offenbar versucht wird, dafür Grundstücke zu gewinnen. Deshalb richtet sich der Appell von Detlef Wächtler an die Grundstückseigentümer. Sie sollten keine Verträge unterschreiben, die nicht geprüft sind. Noch seien keine Flächen ausgewiesen, und das sollte so bleiben. (SZ/aw)

