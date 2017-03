Ortschaftsrat hilft dem Jugendklub Die Räte bewilligten einen Zuschuss. Damit unterstützen sie auch den angeschobenen Generationswechsel.

Der Hirschbacher Ortschaftsrat unterstützt den örtlichen Jugendklub. Dieser bat in der letzten Ortschaftsratsitzung um finanzielle Hilfe, um die fälligen Betriebskosten zu bezahlen. Demnach verlange die Stadt 601 Euro. Der Jugendklub, der derzeit aus sechs Jugendlichen besteht, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sind, sehe sich dazu außerstande, teilt Ortsvorsteher Jörg Paulusch (CDU) mit. Weitere Details habe der stellvertretende Klubchef in der Sitzung erläutert.

Ortschef Paulusch sprach sich für eine finanzielle Hilfe aus. Schließlich könne man dadurch den Generationswechsel weiter fördern. Er sei sehr froh, dass dieser gelungen sei. Deshalb bot er an, dass der Ortschaftsrat die Hälfte der Kosten übernehmen sollte. Die Räte sahen das auch so. Einstimmig beschlossen sie, dass der Ortschaftsrat dem Jugendklub einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro gewährt. Finanziert wird dieser aus dem Ortschaftsratsbudget.

