Ortschaftsrat hadert mit der Verwaltung

Schwarzkollm. Die Geschwindigkeitsanzeige im Dorf wird nicht mehr repariert, dank der haushaltslosen Zeit wird auch der kommunale Eigenanteil (offenbar 500 Euro) für die Installation von WLAN-Hotspots am Dorfplatz und der Krabatmühle nicht freigegeben. Ortschaftsrat Jens Retschke fragte sich da am Dienstag in der Ratssitzung lautstark, warum man überhaupt noch zusammensitze, wenn letztlich doch nichts wird. Das Fass zum Überlaufen brachte aber eine andere Episode: Die Figuren der Advents-pyramide müssen wie Teile der Pyramide auch, repariert und neu gestrichen werden. Das wollte man über den städtischen Bauhof erledigen lassen. Doch das sah man dort nicht ein und brachte die bereits nach Hoyerswerda geschafften Figuren wieder zurück. In Schwarzkollm ist man nun sauer, weil es wohl zuvor eine mündliche Zusage für die Aufarbeitung der Figuren gegeben haben soll.

Jetzt geht man im Dorf davon aus, dass man, obwohl man keine Werkstatt hat und wie der Bauhof es für seine eigenen Leute betont, keine Tischler- und Restauratorenerfahrung habe, die Sache selbst in die Hand nimmt. (US)

zur Startseite