Ortschaftsrat gegen Bauhof-Verkauf

Das Gelände des Bauhofes in Torno ist eine von vielen Immobilien, von denen sich die Stadt Lauta gern trennen möchte. Der Verkehrswert beträgt laut Gutachten 23 800 Euro. Auf die Ausschreibung zum Verkauf haben sich zwei Interessenten aus Lauta gemeldet, wie die Ortschaftsräte von Leippe-Torno am Montagabend vom Lautaer Bauamtsleiter Wolfhardt Persicke erfuhren. Ein Interessent möchte auf dem rund 1 100 Quadratmeter großen Gelände mitsamt Garagen Mini-Schweine züchten und ist bereit, 3 270 Euro dafür zu bezahlen. 15 900 Euro lautet das Angebot des zweiten Interessenten. Der hat vor, auf dem Grundstück Stroh und Heu zu lagern sowie Kutschen und Gerätschaften unterzustellen.

Dass an diesem Abend mit Veronika Freiberger die Leiterin der Tornoer VdK-Kita „Regenbogen“ in den Besucherreihen saß, war kein Zufall. Das Kita-Gelände grenzt nämlich an das zum Verkauf stehende Bauhof-Grundstück. Ihrer mahnenden Worte, dass weder die eine noch die andere Nutzung in der Nachbarschaft der Kita geeignet sei, bedurfte es gar nicht. Die Ortschaftsräte lehnen eine Tierhaltung neben der Kita ab. Was die Nutzung als Stroh- und Heulager angeht, so gab es den Hinweis auf die damit verbundene Brandgefahr.

„Wir sind nicht verpflichtet, einen Zuschlag zu erteilen“, dies die Auskunft des Bauamtsleiters, der aber auch in die Runde fragte: „Wenn wir das Grundstück nicht verkaufen, was machen wir damit?“

Ortsvorsteher Karl-Heinz Löffler brachte das nicht in Verlegenheit. „Wurde schon mal darüber nachgedacht, das Grundstück der Kita zur Verfügung zu stellen?“, wollte er wissen. „Eine super Idee“, befand Veronika Freiberger. Woraufhin Wolfhardt Persicke den Auftrag an die Stadt mitnahm, gemeinsam mit dem VdK zu prüfen, ob eine Nutzung für die Kita denkbar ist.

