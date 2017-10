Ortschaftsräte stehen infrage In Dippoldiswalde gibt es Überlegungen, Ortschaftsräte zu verkleinern oder zusammenzulegen.

© Egbert Kamprath

Die Kernstadt hat erst seit drei Jahren einen eigenen Ortschaftsrat. Der steht aber inzwischen wieder infrage, wie Marco Mätze (Die Linke) im Stadtrat informierte. Nach seinen Informationen ist im Landtag eine Überarbeitung des Kommunalrechts in Vorbereitung, nach der Ortschaftsräte nur für Ortsteile möglich sind, die nach Mai 1993 eingemeindet wurden. Damit würden in Dippoldiswalde die Ortschaftsräte in Berreuth, Ulberndorf, Elend sowie der Kernstadt abgeschafft. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) beruhigte, dies sei alles erst in der Gesetzgebung.

Allerdings gibt es in Dippoldiswalde selbst schon Überlegungen, Ortschaftsräte zu verkleinern oder zusammenzulegen. Diese Gedanken sind im Zuge der Sparpläne aufgekommen. Denn die Ortsvorsteher und Ortsräte arbeiten zwar ehrenamtlich, bekommen aber dennoch eine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld. (SZ/fh)

zur Startseite