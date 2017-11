Ortsbeiräte fordern Tempo 30 Auf der Boltenhagener Straße sind viele Schüler unterwegs. Deshalb soll geprüft werden, ob dort eine 30er-Zone möglich ist. Allerdings mit Einschränkungen.

Politiker sind sich nur selten einig, am Montagabend war das Votum des Klotzscher Ortsbeirates allerdings eindeutig. Alle 13 anwesenden Vertreter stimmten dafür, dass die Einrichtung einer Tempo-30-Zone auf der Boltenhagener Straße geprüft werden soll. Ganz konnte der Antrag, den die Stadtratsfraktionen von Grünen, Linken und SPD erarbeitet haben, dennoch nicht überzeugen. Er wurde zuvor mit Änderungen versehen.

So soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Geschwindigkeitsbegrenzung nur im Abschnitt zwischen Boltenhagener Platz und Königsbrücker Landstraße prüfen. Außerdem soll die Regelung zeitlich begrenzt werden. Lediglich zwischen 7 und 17 Uhr müssten sich Autofahrer an das Tempolimit halten. Denn das soll vor allem die Schüler schützen, welche die Fahrbahn täglich überqueren müssen. Der Vorschlag, die Straße im Dresdner Norden für den Lkw-Verkehr zu sperren, wurde abgelehnt. Nach Berechnungen der Stadt macht dieser nur zwei bis vier Prozent des täglichen Verkehrs aus. Rund 2 400 Kraftfahrzeuge sind dort je Richtung am Tag unterwegs.

Bestrebungen, die Geschwindigkeit auf der Boltenhagener Straße zu begrenzen, gibt es schon seit Längerem. Anwohner, Schüler und Lehrer haben bereits Unterschriften gesammelt und mit Protestaktionen auf die Situation aufmerksam gemacht. Bislang äußerte sich die Stadtverwaltung ablehnend. Dem Prüfauftrag stehe jedoch nichts im Wege, ließ sie am Montagabend durch den Klotzscher Ortsamtsleiter Christian Wintrich mitteilen. Allerdings dauere es mindestens zwei bis drei Monate. Neben der Geschwindigkeitsbegrenzung soll Hilbert auch bauliche Möglichkeiten wie Fahrbahnverengungen oder Aufpflasterungen prüfen. Die Ergebnisse sollen dem Bauausschuss präsentiert werden. Dann kann die Stadt mit der Umsetzung eines Vorschlags beauftragt werden.

