Ortsamtsleiter von Anwohnern enttäuscht Prohlis kämpft seit Jahren gegen das Schmuddel-Image, Bewohner beschweren sich über den Müll. Dagegen tun wollen sie nichts.

Prohliser beschweren sich über vermüllte Fußwege - doch wegräumen will den Abfall fast niemand. © Archivbild/Jörn Haufe

Etwas mehr Einsatz für ihren Stadtteil hat sich Jörg Lämmerhirt von den Prohlisern schon erhofft. In der Sitzung des Ortsbeirates am Montag zeigte sich der Ortsamtsleiter enttäuscht über das Engagement der Anwohner. Zwar kamen zum Frühjahrsputz am Montagvormittag 150 Mitstreiter. „Es waren aber nur 15 Erwachsene. Die anderen Helfer waren Kinder aus den Grund- und Oberschulen.“ Dabei steht das Plattenbauviertel im Dresdner Südosten oft im Fokus der Öffentlichkeit, weil sich Anwohner über vermüllte Fußwege und dreckige Plätze beschweren. Erst am vergangenen Wochenende war in der SZ ein Beitrag erschienen, in dem es um achtlos weggeworfenen Sperrmüll und liegen gelassene Hundehaufen ging. Und um den Aufruf zum Frühjahrsputz am 3. April.

Gefolgt war diesem allerdings kaum jemand. Lämmerhirt ärgert sich darüber. Seit Jahren bemüht sich der Ortsamtsleiter – unter anderem mit dieser Putzaktion – um mehr Sauberkeit und damit auch ein besseres Image für den Stadtteil. „Prohlis sorgt für Schlagzeilen in Bezug auf Müll. Aber ihn gemeinsam zu beseitigen, ist offenbar nicht möglich.“ Dennoch gebe er nicht auf, denn Prohlis liege ihm am Herzen. (SZ/noa)

