Ortsamt-Ärger hat bald ein Ende

© Thorsten Eckert

Es ist ein echtes Ärgernis: Seit etwa drei Jahren stehen die Liegauer regelmäßig vor einem verschlossenen Ortsamt. Mal sind die Türen für ein paar Wochen geöffnet, dann bleiben sie wieder zu. Krankheitsfälle sind es vor allem, die eine kontinuierliche Öffnung bisher nicht wirklich dauerhaft möglich machten. „Wir wissen, dass das ein schwieriger Zustand ist“, macht Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) immer wieder klar, wenn es Beschwerden von Einwohner gibt, die ja bei Fragen dann den Weg zum Radeberger Rathaus nehmen müssen. Aber, so konnte jetzt Radebergs Hauptamtsleiterin Astrid Wache in der jüngsten Ortschaftsratssitzung verraten, „jetzt gibt es eine Lösung“. Ab 14. Oktober wird eine neue Mitarbeiterin immer dienstags und donnerstags als Ansprechpartnerin bereit stehen. „Derzeit wird sie noch im Ortsamt Großerkmannsdorf geschult“, so die Hauptamtsleiterin. (SZ/JF)

