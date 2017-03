Orts-SPD lädt ein

Roßwein. Für Mittwoch, 18 Uhr, lädt der Vorsitzende der Roßweiner SPD-Ortsgruppe Sozialdemokraten wie Interessierte ins Hotel Stadt Leipzig an der Döbelner Straße ein. Auf der Tagesordnung stehen aktuelle kommunalpolitische Themen, aber auch die Landes- und Bundespolitik. „Unsere Treffen sind öffentlich. Interessierte Bürger können gerne vorbeikommen und mit uns diskutieren oder ihre Anliegen vorbringen“, so Homann. In den zurückliegenden Jahren hatte sich die örtliche SPD mit öffentlichen Einladungen zu Parteitreffen zurückgehalten. Die gab es meist nur, wenn Kandidaten für Wahlen zu nominieren waren oder sich Kandidaten vorstellten, wie zuletzt Simone Ratz, die kurz darauf in den Bundestag gewählt wurde. (DA/sig)

zur Startseite