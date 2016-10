Orte zum Wickeln und Stillen gesucht Aufkleber sollen künftig zeigen, wo Eltern in Ruhe ihre Babys versorgen können. Dafür braucht es aber Helfer.

In Riesa soll es bald mehr Orte geben, an denen Mütter ihre Babys wickeln oder stillen können. Das ist das Ziel einer Aktion des Riesaer Hebammenzentrums und der Sozialpädagogin Mandy Naschwitz in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Gesucht werden möglichst viele Firmen, Restaurants, Cafés, Banken, Krankenkassen und andere Einrichtungen, die künftig in ihren Räumen Still- und Wickelmöglichkeiten anbieten. Den Initiatoren zufolge sollten die Räume dafür verschieden Qualitätskriterien erfüllen. Unter anderem sollten die Räume beheizt und beleuchtet sein. Eine Sitzgelegenheit, ein fester oder klappbarer Wickeltisch mit Fallschutz an den Seiten sowie ein Mülleimer sollten vorgehalten werden. Auch Hygiene und regelmäßige Kontrollen sind wichtig. Nach einer Begehung durch das Hebammenzentrum wird die Einrichtung durch einen Aufkleber am Eingang als „Still- und Wickelpunkt“ gekennzeichnet. Außerdem werden alle Einrichtungen auf den Webseiten der Stadt Riesa und des Hebammenzentrums veröffentlicht. (SZ)

Die Bewerbung ist per Formular unter www.riesa.de möglich.

Für Fragen steht das Hebammenzentrum unter www.hebammenzentrum-riesa.de zur Verfügung.

