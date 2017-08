Orte kooperieren für O-See-Challenge Die Bürgermeister der Ausrichtergemeinden Zittau und Olbersdorf haben einen Vertrag unterzeichnet, der einiges verbessern soll.

Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster (FDP) haben am Mittwochnachmittag in Zittau gemeinsam mit Klaus Schwager vom O-See Sports-Verein einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. © Thomas Eichler

Die Vertreter der Ausrichtergemeinden Zittau und Olbersdorf, Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und Bürgermeister Andreas Förster (FDP), haben am Mittwochnachmittag in Zittau gemeinsam mit Klaus Schwager vom O-See Sports-Verein eine dreiseitige Kooperationsvereinbarung zur O-See Challenge unterzeichnet. Eine Arbeitsgruppe, in der Vertreter aller drei Seiten saßen, hatte die Vereinbarung in den vergangenen Monaten ausgearbeitet. Mit ihr soll künftig eine einheitliche und damit bessere öffentliche Darstellung des Sportevents erreicht werden, außerdem soll die Vereinbarung helfen, die Veranstaltung finanziell besser abzusichern. In zwei Untervereinbarungen sind außerdem konkrete Punkte der beiden Ausrichtergemeinden festgeschrieben. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Der O-See Sports-Verein als Veranstalter hat am Nachmittag in Zittau über die O-See Challenge am kommenden Wochenende am Olbersdorfer See und im Zittauer Gebirge informiert. Laut Klaus Schwager haben sich dafür insgesamt 1248 Sportler aus 23 Nationen angemeldet. Die Mehrzahl davon - 1065 - kommt aus Deutschland. Damit konnten die Meldezahlen im Vergleich zum vergangenen Jahr um vier Prozent gesteigert werden, im Vergleich zu 2015 gar um 37 Prozent. Die Veranstalter freut das vor allem auch deshalb, weil in der kommenden Woche die Weltmeisterschaft der Internationalen Triathlon Union in Kanada stattfindet, sich aber trotzdem eine große Anzahl von Elite-Athleten für einen Start bei der O-See Challenge entschieden hat. Im Rahmen der diesjährigen O-See Challenge finden am Olbersdorfer See der XTerra-Germany-Lauf 2017 sowie die Deutschen Meisterschaften im Cross-Triathlon statt. (SZ/se)

zur Startseite