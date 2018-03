Orte können kaum auf Bauland hoffen Immer mal wieder wollten auch die Ortsteile neue Wohngebiete – doch das ist nicht gern gesehen.

Großenhain. Im Papierberg von Stellungnahmen zum geplanten Wohngebiet in Zschauitz stand es wieder – das Kreisbauamt findet so etwas gar nicht gut. „Nicht stichhaltig begründet“, „Entgegen den offiziellen Planungen“, so liest sich das. Die Argumentation ist einfach und im Rathaus wohlbekannt: Die Stadt Großenhain ist zwar als anerkanntes Mittelzentrum ein Schmelztiegel fürs Umland, aber eben nur die Kern-Stadt. Auf diese Kern-Stadt soll sich Großenhain beschränken, um alle Angebote des öffentlichen Lebens zu konzentrieren. Es sei planerisch wenig sinnvoll, einen kleinen Ortsteil mit rund 280 Einwohnern ohne Infrastruktur zur Nahversorgung nun noch weiter zu vergrößern.

So will man verhindern, dass unversorgte Ortsteile entstehen, in denen Leute angesiedelt werden, ohne dass ein Bus fährt oder es einen Markt gibt, so Michael Tomeit vom Kreisentwicklungsamt. Großenhain hat nach der Eingemeindung von Zabeltitz zudem noch keinen, den dadurch erheblich veränderten Bedingungen Rechnung tragenden neuen Flächennutzungsplan aufgestellt, moniert der Landkreis.

